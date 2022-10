Il Benevento a fine primo tempo al Vigorito era in vantaggio 2-0 contro la Ternana grazie all’autogol di Iannarilli e al gol di La Gumina. Evidentemente, troppo relax all’intervallo e nella ripresa gli umbri sono venuti fuori con una straordinaria rimonta. In gol Sorensen al 58′, Pettinari al 73′ e Di Tacchio all’81. Solo due punti in tre partite per i fratelli Cannavaro.