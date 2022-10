GeVi Napoli Basket, le parole di coach Buscaglia: “Abbiamo la logica esigenza di vincere”

Domani la GeVi Napoli Basket affronterà la UnaHotels Reggio Emilia nella terza giornata della Lega Basket Serie A.

Gli azzurri sono reduci da due sconfitte nelle prime due uscite in campionato contro Virtus Bologna e HappyCasa Brindisi, mentre Reggio Emilia è a 2 punti in classifica dopo la vittoria a Treviso e la sconfitta con Tortona.

Voglia di riscatto, dunque, per la GeVi Napoli Basket, che recupera per questa gara casalinga Uglietti e Jordan Howard.

Ecco quanto dichiarato, attraverso un comunicato, dal coach azzurro Maurizio Buscaglia:

“Ovviamente abbiamo il pensiero alla vittoria, per una logica esigenza dopo due partite che hanno comunque dato indicazioni. Sulle quali abbiamo lavorato, cercando di continuare ad alzare il livello del nostro gioco, ed i nostri equilibri di squadra e lettura della partita. Affrontiamo una squadra ben costruita, con caratteristiche importanti e di livello, in campo e fuori, che ci rappresenta anche in Europa con ambizione. Noi vogliamo avere la nostra strada e queste partite devono rappresentare sempre passi in avanti”.