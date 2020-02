Serie B, Perugia-Empoli 0-1: ottima prestazione di Ciciretti

Fondamentale successo per l’Empoli nel posticipo della 25^ giornata di serie B contro il Perugia. Gli uomini di mister Marino vincono allo scadere una partita combattuta in casa del Perugia, con rete decisiva di Davide Frattesi al minuto 89′. Per effetto del risultato i toscani balzano al nono posto a quota 36, mentre il Perugia resta fermo a 33.

Tutino: La volontà non manca. Così, però, rischia di strafare: finisce in diverse occasioni per chiedere troppo a sé stesso. Una smania che minaccia di offuscarne in parte il talento.

Ciciretti: Entrato al 63′ e dá un grande impatto: è lui ad apparecchiare per la rete di Frattesi).