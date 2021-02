Serie B, Salernitana-Chievo Verona 1-1: Tutino in gol

Allo Stadio Arechi di Salerno termina 1-1 Salernitana-Chievo Verna, match valevole per il ventunesimo turno di Serie B. Al 23′ ci pensa Tutino a portare in vantaggio i padroni di casa, infilzando Semper dopo un bell’uno-due con Casasola. Al 50′ De Luca è bravo a ribadire a rete in acrobazia un tiro-cross di Garritano stampatosi sulla traversa. Ottima la gara di Gennaro Tutino, autore del gol del momentaneo vantaggio granata, all’ottava rete stagionale (7 in Serie B ed 1 in Coppa Italia). Lascia poi il campo all’82’ per Gondo. Tra le fila ospiti più che sufficienti le prestazioni di Luca Palmiero e Amato Ciciretti, sostituiti rispettivamente al 76′ e al 65′. I tre giocatori sono in prestito dal Napoli.