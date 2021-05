Serie B, Tutino in extremis regala la vittoria alla Salernitana: col Pordeone termina 1-2

È Gennaro Tutino il match-winner di Pordenone-Salernitana, giocata oggi per la trentaseiesima giornata di Serie B. I campani, come da pronostico, mettono sin da subito le cose in chiaro andando in vantaggio dopo appena sei minuti con Gondo, salvo poi farsi raggiungere dalla rete di Misuraca al 69′. Quando il risultato sembrava ormai definito, ecco la svolta: calcio di rigore al 96′ per la Salernitana, trasformato con freddezza dall’attaccante in prestito dal Napoli, permettendo ai suoi di confermarsi secondi in classifica a +2 dal Lecce.