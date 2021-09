Serie C, Avellino-Potenza 1-0: rete decisiva di Carriero

L’Avellino si approccia alla sfida con il Potenza con poca lucidità ma con grande generosità. Fin dai primi minuti si legge negli occhi dei biancoverdi la voglia di conquistare finalmente i tre punti e, alla fine, la squadra di Braglia chiude la prima frazione in vantaggio grazie alla rete di Carriero. Il centrocampista, dopo aver recuperato un pallone, resiste alla carica, tira col destro, la palla si alza e scavalca Marcone. Meritatissimo vantaggio per gli irpini.

Il secondo tempo è di battaglia, con le squadre che giocano soprattutto a centrocampo. L’andazzo ideale per la squadra di Braglia, che rischia pochissimo e tenta anche diverse sortite offensive. Purtroppo Maniero e Gagliano non sono assolutamente in giornata. L’ingresso di Volpe tra le fila degli ospiti ha dato nuova linfa alle azioni offensive del Potenza. Il neo entrato costringe a più riprese i biancoverdi all’entrata dura. Mignanelli ha sul piede il match point ma l’esterno, tutto solo, calcia clamorosamente sul portiere. Miracolo di Forte che, su Ricci, al quarto minuto di recupero, compie un intervento straordinario chiudendo in angolo. Questi tre punti sono anche suoi. Il risultato non cambierà fino al triplice fischio finale.