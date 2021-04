Importantissima vittoria del Grosseto per 2-1 ai danni del Pro Sesto. Gara che dopo 36′ si mette in salita per i padroni di casa, che passano in svantaggio grazie alla rete di Gualdi. Nei minuti di recupero del primo però Piccoli trova la rete del pareggio. Grosseto che non demorde e al 73′ trovano la rete che vali i tre punti su calcio di rigore trasformato poi da Galligani. Raffaele Russo, attaccante del Napoli e in prestito al Grosseto, è subentrato al 57′ al posto di Merola.