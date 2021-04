Serie A, Roma-Torino 3-1: Zaza entra e affonda i giallorossi

Termina 3-1 il match pomeridiano tra Torino e Roma. Gli ospiti partono subito forte trovando la rete al 3′ con l’ex Real Madrid, Borja Mayoral, che imbeccato dal suo connazionale Pedro in area di rigore la insacca alle spalle di Minkovic-Savic. Goal soltanto illusorio per i giallorossi che al 57′ del secondo tempo vengono raggiunti grazie a una rete del solito Sanabria, che sul cross di Ansaldi stacca più in alto di tutti infilando la rete che vale il pareggio. Torino non demorde e al 71′ Nicola effettua il cambio vincente: fuori Sanabria, dentro Simone Zaza. L’attaccante ex Juve non perde tempo, e dopo appena un minuto di gioco dal suo ingresso in campo, con un tap-in vincente sigla il 2-1. Nel finale gli uomini di Fonseca rimangono anche in dieci per il doppio giallo mostrato all’ex Napoli, Amadou Diawara. Nei minuti di recupero il Torino trova anche la rete del 3-1, ad opera di Tomas Rincon. Brutta sconfitta per i giallorossi che vedono sempre più lontana la zona Champions.