Serie C, i risultati dei giovani del Napoli: Cioffi titolare, subentra Costranzo

Giornata di alti e bassi per i giovani del Napoli in prestito in Serie C.

In Alessandria-Siena, Costanzo parte dalla panchina entrando a metà ripresa. Non riesce comunque a dare una svolta alla sua squadra che esce sconfitta per 0-1. Assente nel Foggia invece D’Ursi. I suoi compagni perdono per 2-3 contro il Cerignola. Sconta la squalifica Mezzoni, assente nella vittoria del suo Ancona a Cesena. Parte invece titolare Cioffi nella vittoria del suo Pontedera contro il Fiorenzuola. Per l’attaccante 70′ in campo prima di essere sostituito da Petrovic.