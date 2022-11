Under 15, Napoli-Empoli 0-3: le pagelle di IamNaples.it

L’Under 15 del Napoli cade per la seconda volta consecutiva in casa, il pareggio di Bologna ha spezzato le due sconfitte interne contro Perugia ed Empoli. I toscani sono a punteggio pieno, primi in classifica con ventuno punti, è una squadra di qualità, il Napoli rimane in partita a lungo, poi cade nella seconda parte della ripresa. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

GIORDANO 6: È attento in uscita, sia quando chiude lo specchio della porta a Gori che in altre occasioni. Al 28′ della ripresa fa una buona parata su Mennini. Sui gol può farci poco.

MARCIANO 6: Compie qualche buon intervento difensivo sul centro-destra dell’insolita difesa a tre schierata dal Napoli. (Dal 37′ s.t. Badini s.v.: Pochi minuti per lui, non c’è il tempo per meritare una valutazione seria)

PALOMBA 6,5: Fa buona guardia a livello difensivo, compie anche un intervento importante al 13′ quando Busiello riceve un buon assist di Blini

LIETO 6: Buona prova, è attento, sono poche le sue sbavature. (Dal 15′ s.t. Sardo 5,5: Commette un errore che porta all’azione del secondo gol, Landi intercetta il suo passaggio, accelera e va all’assist vincente per Blini)

CEPARANO 6: Ci mette l’anima, lavora a tutta fascia, prova ad occuparsi di entrambe le fasi e lo fa abbastanza bene. (Dal 37′ s.t. Chiummariello s.v.: Pochi minuti per lui, è troppo poco il tempo a sua disposizione per un voto alla sua gara)

MAIDA 5,5: Si fa prendere dal nervosismo che lo condiziona anche nella prestazione. (Dal 37′ s.t. Marotta s.v.: Pochi minuti per lui, non c’è tempo per meritare una valutazione)

PRISCO 6,5: La sua prova è discreta, tenta di far girare il pallone e produrre soluzioni interessanti.

COLURCIELLO 5,5: Un po’ in ombra rispetto ad altre prestazioni, fa fatica a prendere possesso della mediana e non trova gli inserimenti come in altre gare. (Dal 15′ s.t. Saviano 5,5: Paga anche il corso della partita, con l’Empoli che fa tre gol in otto minuti ma non riesce quasi mai a proporsi in maniera pericolosa)

PIGNAROSA 6: Lavora a tutta fascia sulla corsia sinistra, prova di sacrificio, non riesce ad incidere. (Dal 25′ s.t. Aprea 5,5: Meno di venti minuti per lui, non riesce a fornire una svolta alla partita sulla fascia sinistra)

ESPOSITO 5,5: Tenta tra le linee di creare soluzioni e situazioni offensive ma fa tanta fatica.

CHIOCCA 6: Fallisce al 12′ l’occasione che avrebbe potuto cambiare l’inerzia della partita ma è comunque tra i più vivaci, anche uno degli ultimi a mollare. Tenta un tiro dalla distanza al 35′, Lastoria s’allunga e respinge il tiro. È duttile, se la cava anche quando viene abbassato sulla mediana.

CASTIGLIA 5,5: Sorano è squalificato, c’è lui in panchina. Si sceglie la difesa a tre, non è un esperimento che convince tanto. Complessivamente il Napoli tiene botta contro l’Empoli che è superiore a livello tecnico ma produce troppo poco, fino a quando la partita era in equilibrio l’unica occasione da gol nasce per un errore del portiere avversario.

A cura di Ciro Troise