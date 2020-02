Serie C, Imolese-Cesena 1-4: doppietta per Zerbin

Tre punti fondamentali per il Cesena, che ha battuto 4 a 1 l’Imolese in trasferta. Zerbin e Caturano hanno firmato le rispettive doppiette, ma l’ultima mezzora è stata giocata con leggerezza dagli ospiti, infatti l’Imolese è riuscito a firmare un gol, non sufficiente però per riaprire la partita. La ripresa si è aperta col gol di Zerbin che fa sua la palla, approfittando di una disattenzione degli avversari, scarta Rossi e mette la sfera in rete. L’Imolese spinge, ma al 14′ arriva la doppietta anche per Caturano. Il Cesena è lesto nel recuperare l’ennesimo pallone a centrocampo: Capellini imbuca per Caturano che da posizione ravvicinata batte Rossi. Al 33′ invece ha segnato l’Imolese: bianconeri distratti dai quattro gol, quindi Marson respinge il primo tiro e fa peggio sulla ribattuta di Maniero sul suo palo. Ma ormai i tre punti erano stati messi in cassaforte dal Cesena.