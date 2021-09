Termina 0-0 la sfida al Menti di Castellammare tra Juve Stabia e Campobasso, partita valida per la 4^ giornata. Per i campani si tratta del terzo pareggio su quattro partite, e salgono infatti a sei punti in classifica in virtù dell’1-3 contro la Vibonese. Cinque invece sono i punti del Campobasso in classifica.