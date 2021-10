Il Trento esce sconfitto 1-0 dal “Mario Sandrnini” di Legnago grazie alla rete di Ricciardi. Una sfida tutto sommato alla pari che però ha un peso specifico significativo per la lotta salvezza e che mette i gialloblù in allerta. Per il Trento si tratta della terza sconfitta consecutiva. Panchina per Sgarbi.