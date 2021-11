Vittoria per la Turris sul campo del Monterosi per 1-3. La squadra di Torre del Greco ha portato la gara all’intervallo in vantaggio per 0-1 grazie a Santaniello. Poi Giannone -ex Napoli- e Leonetti hanno portato il risultato sullo 0-3. Gol della bandiera del Monterosi siglato da Caon. Da segnalare il rigore parato da Perina.