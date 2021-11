E’ finita 2-1 la partita tra Pistoiese e Viterbese, valida per la 13^ giornata del girone B di Serie C. Pinzauti ha mandato in vantaggio i padroni di casa, raggiunti al 12′ da Volpe. Il gol vittoria è stato siglato da Gennari al 93′. Francesco Mezzoni, in prestito alla Pistoiese dal Napoli, non ha preso parte al match.