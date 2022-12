E’ il Pontedera ad aggiudicarsi 2-1 il derby numero 49. Ospiti a segno nel primo tempo nell’arco di cinque minuti. Prima con un colpo di testa di Nicastro su cross di Somma, quindi con contropiede di Cioffi che ha battuto l’ex Mazzini in uscita. Nella ripresa la squadra di Malotti ha provato a reagire e dopo 2′ ha avuto l’occasione per riaprire il match quando ha beneficiato di un rigore per un fallo su Jallow. Dal dischetto però Pietra ha calciato debolmente consentendo la parata di Stancampiano. Nonostante questo il Montevarchi è riuscito ad accorciare le distanze intorno alla mezzora con un destro di Cerasani infilatosi nell’angolo alto. Ma non è bastato a raddrizzare il match perché la squadra di Canzi è riuscita a conservare il quarto success consecutivo.