Gol e spettacolo nella 1^ giornata di Serie C del Girone C tra Paganese e Messina. Passa in vantaggio la squadra ospite grazie al gol di Russo, poi raggiunto dall’intramontabile Castaldo. Nel finale del primo tempo, gol di Balde. Ripresa ancor più spettacolare con Morelli e Simonetti che portano il punteggio sull’1-4 per il Messina. Finale clamoroso della Paganese, che trova il 2-4 al 66′ con Murolo. Poi Piovaccari e ancora Castaldo in pochissimi minuti fissano il punteggio sul 4-4.