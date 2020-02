Pareggio per 1-1 tra Potenza e Rieti nella 24^ giornata del campionato di Serie C, girone C. I due gol sono arrivati entrambi nel primo tempo, con De Sarlo per gli ospiti e Coccia per il Potenza. Secondo risultato utile consecutivo per il Rieti, ultimo in classifica. Russo, calciatore del Napoli in prestito proprio alla squadra ospite, non è stato convocato.