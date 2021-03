Serie C, punto prezioso per il Legnago Salus: è 0-0 con il Carpi. Zanoli gioca l’intera gara, assente Sgarbi

Finisce a reti bianche il match di oggi tra Legnago Salus e Carpi, in campo per la ventottesima giornata di Serie C, girone B. Uno 0-0, quello maturato nella sfida odierna, che ha comunque valore per i padroni di casa, sulla carta sfavoriti rispetto agli ospiti vista la posizione di classifica. La situazione, però, resta complicata, con il Legnago Salus che continua a essere in zona playout a quattro punti dalla zona salvezza. In campo per tutti i 90′ Zanoli (difensore, classe 2000), mentre è assente l’altro azzurro Sgarbi (attaccante, classe 2001): entrambi sono in prestito al Legnago Salus dal Napoli.