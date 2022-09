Serie C, quarta giornata: le prestazioni dei giovani del Napoli

I giovani in prestito dal Napoli Primavera alle quadre di Serie C sono stati impegnati nella quarta giornata del campionato Lega Pro.

Giuseppe D’Agostino è subentrato al 58′ minuto nella vittoria della sua Juve Stabia per 2-0 contro il Monopoli. Partita sufficiente per il classe 2003 che, in crescita fisica, ha contribuito a mantenere il risultato in un momento delicato del match.

Coli Saco e Vergara entrambi titolari nel pareggio della Pro Vercelli contro la Triestina. Per Coli Saco prestazione sufficiente, nonostante l’ammonizione, sforna al 79′ l’assist per il vantaggio della Pro Vercelli. Vergare invece, sostituito al 60′ minuto, non ha espresso le sue potenzialità.

Valerio Labriola, classe 2001, è sceso in campo da titolare nella vittoria per 2-1 del Taranto contro la Fidelis Andria. Una bella prestazione per lui. Approfittando di un avversario leggermente meno impegnativo, sta prendendo fiducia e dimostra di avere ampi margine di miglioramento.

Il Pontedera di Cioffi pareggia all’ultimo minuto contro la Vis Pesaro. Il classe 2002 è subentrato nel primo minuto del secondo tempo sfoderando una prestazione brillante. Ispirato, ha creato scompiglio nella difesa avversaria allargandola la compatta difesa a 4.