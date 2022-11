Sirigu: “Napoli capolista? Non dico nulla per scaramanzia, dobbiamo continuare così”

Salvatore Sirigu ha ha ricevuto il premio Davide Astori in occasione dei Premi Ussi Sardegna 2022. Ecco alcune dichiarazione rilasciate dal portiere del Napoli ai microfoni di Centotrentuno.com:

“Sono assolutamente orgoglioso di ricevere questo premio, per me riceverlo è un qualcosa di speciale. Con Astori avevamo un bel rapporto, ci siamo conosciuti all’età di 17 anni nelle Nazionali giovanili, abbiamo giocato insieme in Serie C nel Cremona per poi ritrovarci in Nazionale maggiore. Siamo cresciuti condividendo la vita professionale, fatta di esperienze, timori e sogni. Si può dire che siamo stati sempre compagni di squadra, anche quando eravamo avversari c’è stato sempre quel rapporto di stima e amicizia.

Napoli capolista? Non posso dire nulla in merito alla stagione, siamo scaramantici. Siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto finora, dobbiamo continuare così”.