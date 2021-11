Sky, Bergomi: “L’Inter ha vinto con merito e riaperto il discorso scudetto”

Intervenuto ai microfoni dei giornalisti in occasione dell’intitolazione dell’Istituto Superiore Statale Giuseppe Luigi Lagrange a Mauro Bellugi − ex difensore dell’Inter a cavallo tra gli anni ’60 e ’70 scomparso il 20 febbraio scorso − Beppe Bergomi ha analizzato la vittoria dei nerazzurri al Meazza contro il Napoli: “L’Inter ha riaperto il discorso Scudetto. Ieri ha vinto uno scontro diretto con merito, ma anche negli altri aveva giocato bene, soffrendo nel finale e perdendo qualche punto. Inzaghi ha una rosa profonda e può sicuramente rimanere a questi livelli.

Bellugi? Mauro era una persona bella, solare, un esempio per tutti, un giocatore che ti faceva il tunnel in area, per far capire le sue qualità. Avrebbe fatto bene nel calcio di oggi“.