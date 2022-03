Giuseppe Bergomi, ex difensore dell’Inter e opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport riguardo la lotta scudetto: “Non avevo mai pronosticato il Milan campione d’Italia, già dallo scorso anno non lo pensavo. Per me semplicemente passa sotto traccia ed è una squadra forte. Quest’anno ho detto da subito Napoli per come è costruita la rosa, mi piace il lavoro che hanno fatto la società e Spalletti, poi vediamo. Anche l’Inter è forte, ma il mio pronostico va verso il Napoli”.