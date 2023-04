Paolo Di Canio, ex attaccante, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky parlando della stagione del Napoli: “A me questo Napoli ricorda il Milan di Sacchi, non come individualità, ma per la capacità di essere dominante, anche in gare magari non dominate. L’interpretazione e l’intensità sono rimaste sempre quelle, anche quando mancavano giocatori fondamentali come Anguissa”.