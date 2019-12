SKY – Fiorentina, per la panchina scelto Iachini: i dettagli del contratto

Beppe Iachini sarà il nuovo allenatore della Fiorentina. Dopo la sconfitta con la Roma, la società viola aveva deciso di optare verso una svolta netta ricorrendo al cambio in panchina. Negli scorsi giorni è stato ufficializzato l’esonero di Vincenzo Montella, a breve sarà comunicato anche il suo sostituto. Dopo una serie di riflessioni, che avevano portato Commisso e il resto della dirigenza a valutare i nomi di Spalletti e Blanc, la decisione del club è stata presa nelle ultime ore: la guida di Pezzella e compagni sarà affidata all’ex Empoli.

Sebbene nelle ultime ore il nome di Blanc sia stato fortemente preso in considerazione dalla dirigenza, infatti, la Fiorentina ha preferito affidarsi ad un esperto conoscitore del campionato di Serie A e – soprattutto – della lotta salvezza. Le prossime sfide contro SPAL e Bologna saranno fondamentali per uscire dalla zona calda della classifica, Iachini è l’uomo giusto per la viola e si prepara per tornare a Firenze in seguito all’esperienza da calciatore. Quanto al contratto, le parti hanno trovato l’accordo per 18 mesi, con penale prevista in caso di risoluzione anticipata.

