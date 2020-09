SKY – Fiorentina, se Chiesa parte il sostituto sarà Callejon a cui i viola pensano da qualche giorno

Rocco Commisso, ancora a Firenze, ha parlato fuori dal centro sportivo del futuro di Federico Chiesa, sempre più nel mirino della Juve: “Sapete che non parlo di queste cose. L’ho salutato, così come tutti gli altri giocatori durante l’allenamento. Chiesa ci sarà contro la Sampdoria”. In caso di partenza di Chiesa, l’eventuale sostituto potrebbe essere Callejon, che sembrava vicino al ritorno in Spagna, a cui i viola pensano da qualche giorno. Lo spagnolo è promesso sposo e se si andasse in questa direzione le parti dovrebbero sistemare solo alcuni dettagli per chiudere. Per l’attacco inoltre è stato proposto Joshua King, attaccante norvegese del Bournemouth che piace anche al Torino. Si va avanti a trattare con il River Plate per Martinez Quarta.

fonte: gianlucadimarzio.com