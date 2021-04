Massimo Ugolini, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine di Napoli-Inter: “Adesso i rapporti tra De Laurentiis e Gattuso sono più distesi, con i due che si scambiano dei messaggi e di tanto in tanto si telefonano. Al momento il Napoli non vuole andare avanti con Gattuso e Gattuso non vuole andare avanti con il Napoli. Detto ciò, non è da escludere che in caso di qualificazione in Champions League De Laurentiis possa provare a convincere Rino a restare”.