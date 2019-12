SKY – Genoa, ritorna Perin in prestito secco

Mattia Perin sta per tornare al Genoa. Il portiere classe ’92 è atteso già domani in città, a conferma del suo imminente ritorno in rossoblù dopo le 151 presenze collezionate nelle passate stagioni.

Si tratta di un trasferimento con la formula del prestito secco dalla Juventus: scambio di documenti in corso tra le parti dopo la definizione degli ultimi dettagli da parte dell’agente del giocatore, Alessandro Lucci.

Proseguono dunque i movimenti di mercato del Genoa che, oltre alla situazione legata alla panchina con l’arrivo di Nicola, sta per riaccogliere Perin.

Giorni intensi per il numero uno che oggi ha sposato la sua Giorgia ed ha ricevuto anche questo come regalo di nozze, ovvero la possibilità di tornare nella squadra alla quale è più legato e domani sarà pronto per ricominciare un nuovo capitolo della sua storia con il Genoa.

Fonte: Gianlucadimarzio.com