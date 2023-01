SKY – Inter, Brozovic non ci sarà contro il Napoli

Sky Sport ha fornito delle novità in merito alla formazione dell’Inter che dovrebbe scendere in campo contro il Napoli. Marcelo Brozovic, centrocampista nerazzurro, dovrebbe saltare il match perchè non ha ancora recuperato al 100% dall’infortunio, come dimostra il fatto che si sia allenato ancora a parte. Per questo, al suo posto dovrebbe essere confermato Hakan Calhanoglu in cabina di regia, con Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan ai suoi lati. In attacco, invece, si giocano due posti Edin Dzeko, Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, con Joaquin Correa più indietro.