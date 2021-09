SKY – Leicester-Napoli, le probabili formazioni: Lozano, Zielinski e Insigne dietro ad Osimhen

Dopo l’ottimo avvio in campionato, con il successo sulla Juventus che ha chiuso un ciclo di 3 partite con altrettante vittorie, il Napoli vuole cominciare al meglio anche il proprio percorso in Europa League. Impegno però tutt’altro che semplice, come riporta Sky Sport, per gli uomini di Luciano Spalletti, che andranno a far visita al Leicester. Inglesi che hanno cominciato il loro campionato con 2 vittorie e 2 sconfitte, di cui l’ultima in casa sabato scorso contro il Manchester City.

La probabile formazione del Napoli

Napoli che si appresta ad affrontare la trasferta inglese, dove potrà avere a propria disposizione anche Ospina, Osimhen e Koulibaly, reduci dagli impegni in nazionale con Colombia, Nigeria e Senegal. I tre calciatori hanno rischiato di dover saltare la gara contro il Leicester a causa delle restrizioni imposte dal governo inglese in tema di Covid, che imponevano obblighi di quarantena a chi provenisse da altri continenti. Regole poi modificate dal governo inglese e che quindi lasciano il via libera ai tre napoletani. Spalletti con tutta probabilità darà fiducia a Rrahmani al centro della difesa al fianco di Koulibaly, con il centrale ex Verona che prenderà il posto di Manolas, dopo il brutto errore del greco contro la Juventus. Sulla fascia destra dovrebbe giocare il classe 2000 Alessandro Zanoli, in vantaggio nel ballottaggio con Malcuit, con Di Lorenzo che dovrebbe essere spostato a sinistra. A centrocampo confermato Anguissa, dopo l’ottima prova contro i bianconeri, e Zielinski nel ruolo di trequartista. Sugli esterni Lozano e Insigne a sostegno di Osimhen.

NAPOLI (4-2-3-1) probabile formazione: Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Di Lorenzo; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

La probabile formazione del Leicester

Rodgers dovrebbe affrontare l’impegno con la formazione titolare. L’obiettivo dell’allenatore è infatti quello di portare a casa da subito punti importanti, per tentare l’assalto alla seconda competizione europea e non vuole dunque correre rischi portati da un turnover. Spazio dunque a Soyuncu e Vestergaard al centro della difesa, mentre nel consueto 4-2-3-1, lo spazio sulle fasce verrà occupato dall’ex Atalanta Castagne e da Bertrand. A centrocampo ci saranno Tielemans e Ndidi, mentre sulla trequarti toccherà a Maddison ispirare Vardy. Esterni offensivi dovrebbero essere Barnes e Albrighton.

LEICESTER (4-2-3-1) probabile formazione: Schmeichel; Castagne, Soyuncu, Vestergaard, Bertrand; Tielemans, Ndidi; Albrighton, Maddison, Barnes; Vardy. All. Rodgers