Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di mercato, l’Utrecht avrebbe presentato al Napoli un’offerta per Giuseppe Ambrosino: “L’Utrecht ha presentato una proposta ufficiale di prestito con diritto di riscatto per Ambrosino del Napoli. Gli azzurri per ora non hanno dato una risposta definitiva visto il bel precampionato che sta facendo e gli elogi anche pubblici di Spalletti”.