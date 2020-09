SKY – Manchester City, niente Koulibaly: si tratta Rubén Dias

Fabrizio Romano, giornalista Sky, con un tweet ha annunciato gli ultimi aggiornamenti di casa City. I Citizens sarebbero infatti molto vicini all’acquisto di Rubén Dias, centrale portoghese del Benfica spesso accostato a club italiani. Nella trattativa dovrebbe essere inserito Nicolas Otamendi, mentre a Dias è stato offerto un quinquennale. Rimane sempre in lista però, il nome di Koundé del Siviglia. In base agli sviluppi della trattativa col Benfica sarà anche deciso il futuro del centrale francese, il quale rimarrebbe in Spagna. Al momento l’unica cosa che sembra certa è la cessione sfumata di Koulibaly al Manchester City.

Rubén Dias is set to agree personal terms with Manchester City [contract until June 2025]. Talks on between #MCFC and Benfica about final fee and Nicolás Otamendi involved as part of the deal. Not done yet but talks progressing for Dias. Koundé still in the list. 🔵 #ManCity

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 25, 2020