Arkadiusz Milik non ci sarà contro il Parma per la squalifica, mentre Dries Mertens è uscito infortunato nella gara contro l’Udinese e verosimilmente non recupererà. Chi schiererà Gattuso come centravanti mercoledì? Secondo Sky Sport, il prescelto è Hirving Lozano, che potrebbe tornare nel ruolo di attaccante centrale come successo con Ancelotti. Gattuso, quindi, preferirebbe preservare Mertens per la sfida contro il Barcellona.