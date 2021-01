SKY – Mertens torna in Belgio per nuovi controlli alla caviglia

Come riporta il sito gianlucadimarzio.com, non si è ancora chiuso il momento no di Dries Mertens. Il belga del Napoli tornerà in queste ore nuovamente ad Anversa per sottoporsi a nuovi controlli alla caviglia sinistra, quella infortunata lo scorso dicembre a Milano contro l’Inter. Un momento no da cancellare assolutamente per l’attaccante di Gennaro Gattuso che non è mai rientrato realmente a pieno dopo il ko subito: già nel periodo natalizio, infatti, Mertens aveva approfittato della sosta del campionato per tornare in patria e farsi curare la caviglia, un percorso che evidentemente non ha portato i benefici sperati. Lo scorso giovedì contro lo Spezia, infatti, il belga è entrato in campo a inizio ripresa per poi lasciare il campo a pochi minuti dalla fine con una vistosa fasciatura alla caviglia. 90 minuti complessivi nelle ultime gare, ma mai il vero Dries, quello che Napoli ha imparato ad apprezzare negli ultimi otto anni. L’attaccante ora tornerà nuovamente a farsi curare alla clinica Move To Cure da Lieven Maesschalck, il suo fisioterapista personale conosciuto in nazionale, per provare a recuperare definitivamente dal danno ricevuto e poter tornare in condizione quanto prima a Napoli.