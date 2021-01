VIDEO – Koulibaly a SKY: “Siamo stati sempre vicini a Gattuso. Puntiamo ai primi posti”

Kalidou Koulibaly ha rilasciato queste dichiarazioni a SKY: “La vittoria con lo Spezia ha riportato un po’ di serenità, siamo tornati a vincere dopo la sconfitta contro il Verona che è stata un po’ pesante. Volevamo fare di più e vogliamo che la vittoria di giovedì sia un nuovo punto di partenza. Secondo me non c’era nemmeno bisogno dell’intervento del presidente per dare fiducia a Gattuso. Sappiamo che quando le cose vanno un po’ meno bene, il mister viene subito messo in discussione. Questo ci dispiace, perchè sappiamo di dover essere noi giocatori a dover dare il 100% e penso che lo stiamo dando. Il mister ci aiuta, ci dà quella spinta che ci serve e gli siamo sempre stati vicini. Soprattutto lui sta molto vicino a noi, sappiamo quello che dobbiamo fare e vogliamo dare anche il mille per cento per Gattuso“.

Il difensore azzurro ha poi analizzato il momento della sua squadra, fissando anche gli obiettivi per il proseguo del campionato: “Non c’è una spiegazione per i nostri continui alti e bassi, stiamo facendo di tutto per colmare questo nostro difetto. Sappiamo di poter fare grandissime partite, ma abbiamo avuto dei cali sia fisici che mentali. Questo ci deve fare andare avanti, perchè ci dispiace fare partite come quella di Verona dopo aver fatto le cose per bene altre volte. Sappiamo che questo non dove succedere più. Il Napoli deve guardare avanti, alle prime della classifica. Se vogliamo raggiungere il nostro massimo livello dobbiamo guardare alle prime. Non siamo molto distanti da Milan e Inter, l’abbiamo dimostrato negli scontri diretti, pur perdendo abbiamo giocato delle buone partite. Dobbiamo avere fiducia e sperare che giri un po’ la fortuna, concentrandoci su quello che siamo. Una squadra forte che ora deve solo concentrarsi sulla partita contro il Parma, a prendere tre punti molto importanti, poi vedremo le altre”.