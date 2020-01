SKY – Milan-Sampdoria, Ibrahimovic partirà titolare

Lunedì 6 gennaio contro la Sampdoria (ore 15) Zlatan Ibrahimovic farà il suo nuovo esordio con la maglia del Milan. Dopo il primo allenamento in solitario a Milanello il giorno del suo arrivo a Milano e la sgambata in amichevole contro la Rhodense di venerdì, Ibrahimovic ha mostrato importanti progressi nell’allenamento del sabato.

Segnali importanti che hanno convinto Stefano Pioli a farlo giocare, con la decisione finale sul suo impiego dal primo minuto o a partita in corso che arriverà solo dopo la rifinitura di domenica mattina. Il dubbio adesso non è più legato alla presenza di Ibrahimovic in tribuna o in panchina (come si pensava in un primo momento), bensì alla possibilità che lo svedese giochi titolare o meno contro la Sampdoria. L’attaccante si sente pronto per giocare dall’inizio e con ogni probabilità verrà accontentato (chance in aumento), anche se la decisione finale arriverà solo dopo l’allenamento di domenica.

Fonte: Gianlucadimarzio.com