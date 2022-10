SKY, Modugno: “Osimhen verso il rientro”

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nel corso di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

“La sensazione è che Osimhen sia pressoché pronto, ovvero a disposizione. Poi c’è un percorso graduale di rientro che non può essere magari immediato e dall’inizio. Lui ha una struttura importante, è un giocatore di accelerazioni e di allunghi, i problemi muscolari per quelli come lui sono sempre più delicati ma da un punto di vista medico è guarito. Già prima di Amsterdam c’era stata anche una mezza valutazione sul portarlo in in gruppo. Il nigeriano va verso il rientro”.