SKY – Napoli-Rangers, Spalletti effettuerà cinque cambi

Il Napoli, dopo la vittoria contro la Roma in campionato, si tuffa in Uefa Champions League per la sfida contro i Rangers. Gli uomini di Luciano Spalletti vogliono i tre punti per il primo posto, dopo un cammino praticamente perfetto in Champions League. 12 punti, 17 gol fatti e soltanto 4 subiti in un girone sicuramente non scontato. Spalletti opterà come sempre per il 4-3-3, modulo che sta sicuramente dando garanzie all’ex allenatore dell’Inter. In porta ci sarà Alex Meret, mentre nella difesa a quattro ci sarà spazio per Di Lorenzo e Mario Rui rispettivamente a destra e a sinistra, Ostigard e Kim Min-jae centrali. A centrocampo Lobotka sarà il vertice basso, con Elmas e Ndombele ai lati. In attacco spazio per Kvaratskhelia a destra, Politano a sinistra e Simeone in avanti dal 1′ al posto di Osimhen, rientrato ormai a pieno regime.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Ostigard, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Ndombele; Kvaratskhelia, Simeone, Politano. Allenatore: Luciano Spalletti.

Fonte: Gianlucadimarzio.com