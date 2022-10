Youth League, Napoli-Glasgow Rangers: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli con il pareggio di domenica contro l’Atalanta può vantare cinque risultati utili consecutivi, in Youth League con un solo punto in classifica è già eliminato ma vuole continuare questa sua striscia positiva. Frustalupi anche stavolta applicherà il turn-over dando spazio a quelli che in campionato giocano di meno. Lo impone anche il regolamento che per esempio esclude l’utilizzo dei ‘2003 che non hanno almeno due anni di militanza nel Napoli.

Boffelli sarà in prima squadra a causa dell’infortunio di Sirigu, completerà il blocco dei portieri con Meret ed Idasiak. In porta ci sarà Turi che ha svolto tutte le gare della Youth League, i tre di difesa saranno Barba, Nosegbe e D’Avino, a destra Boni dovrebbe far rifiatare Lamine, a sinistra ci sarà Giannini con Gioielli e Spavone in mezzo al campo. Tra le linee agiranno Russo e De Pasquale a sostegno del centravanti Pesce.

All’andata finì 3-2 per il Glasgow Rangers, fu una gara combattuta e il Napoli sfiorò più volte il pareggio. La squadra scozzese dovrebbe giocare con il 4-3-3, in porta ci sarà Pazikas, Harkness e MacKinnon lavoreranno sulle corsie laterali, Fraser e Allan formeranno la coppia centrale. Strachan, Lovelace e Lindsay formeranno la mediana, Ure, Nsio e McCausland agiranno nel tridente. Lovelace e Stevens, che potrebbe subentrare dalla panchina, sono talenti classe ‘2006, da seguire con grande attenzione.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-2-1): Turi; Barba, Nosegbe, D’Avino; Boni, Gioielli, Spavone, Giannini; Russo, De Pasquale; Pesce. A disp.: Pellino, Acampa, Hysaj, Pontillo, Iaccarino, Lamine, Lettera, Marranzino, Rossi. All. Frustalupi

GLASGOW RANGERS (4-3-3): Pazikas; Harkness, Mackinnon, Strachan, Lovelace, Lindsay; Ure, Nsio e Mccausland. All. Mccallum