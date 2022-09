SKY – Napoli-Torino, le probabili formazioni: Lozano favorito su Politano

Il Napoli di Luciano Spalletti aprirà il programma dell’ottava giornata di Serie A con la gara casalinga contro il Torino di Ivan Juric. Gli azzurri sono reduci da cinque vittorie consecutive tra campionato e Champions League e non vogliono interrompere la striscia positiva per mantenere la vetta della classifica. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di sabato 1 ottobre allo stadio Diego Armando Maradona. L’allenatore del Napoli non avrà a disposizione Victor Osimhen, il cui recupero è previsto per la gara di Serie A contro la Cremonese, in programma il prossimo 9 ottobre. Ma ha invece recuperato in tempi molto rapidi dal problema alla caviglia Matteo Politano, che sarà disponibile contro il Torino. L’italiano è in ballottaggio con Lozano (con quest’ultimo in vantaggio). Per quanto riguarda la formazione titolare: in difesa Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui sono i favoriti, ma sono state provate diverse soluzioni, Soprattutto Juan Jesus resta un’opzione per Spalletti. In attacco, invece, come detto, c’è il ballottaggio tra Hirving Lozano e Matteo Politano, con il messicano in vantaggio.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.

Fonte: Gianlucadimarzio.com