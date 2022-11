Khvicha Kvaratskhelia non recupera per l’Udinese e salterà la terza partita di fila. Chi sceglierà Luciano Spalletti per rimpiazzarlo? Secondo Sky Sport, Eljif Elmas, la soluzione del match con l’Atalanta, è in vantaggio su Giacomo Raspadori, la soluzione scelta per l’Empoli.