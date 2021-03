SKY – Rinnovo Insigne, l’appuntamento è rinviato a dopo l’Europeo

Francesco Modugno, giornalista di Sky, in diretta dal centro tecnico di Castel Volturno, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai contratti in scadenza del Napoli e del rinnovo di Lorenzo Insigne: “A Napoli sono due i calciatori in scadenza: Maksimovic e Hysaj. Per i due il tempo stringe. Difficile ipotizzare il rinnovo. Il dialogo è proseguito per molto tempo e sembra diffiicle immaginarli a Napoli l’anno prossimo, salvo colpi di scena clamorosi. L’eventuale permanenza di Hysaj potrebbe lanciare quache indizio per il nuovo allenatore del Napoli. Il contratto che tiene banco, più di quello di Gattuso, è quello di Insigne. Ha una scadenza ancora lunga per le dinamiche di mercato, perché scadrà a giugno del 2022. Lorenzo Insigne è napoletano, è il capitano, e per quel che rappresenta è una questione che l’ambiente sente come prioritaria. L’appunamento è fissato per dopo l’europeo. La trattativa non verterà solo sulle priorità, ma anche sulle questioni economiche. La speranza è di vedere una stretta di mano”.