SKY – Verso Sassuolo-Napoli, Mertens in dubbio: le ultime sul belga

Il Napoli si è allenato in mattinata. Esercizi di possesso palla e posizionamento per tutti, così come le esercitazioni sui calci piazzati e il lavoro tattico. Chi non ha lavorato con il resto del gruppo è stato Dries Mertens, che con il Parma era entrato per poi fornire a Milik l’assist per la rete del momentaneo pareggio. Il belga resta dunque in dubbio, scrive sul suo sito il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio, per la sfida contro il Sassuolo.Terapie invece per Maksimovic e Koulibaly.

