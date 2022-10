Slovacchia, Calzona: “Il Napoli è la squadra più bella d’Europa, può superare i 91 punti”

Francesco Calzona, ex vice-allenatore al Napoli di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti, attualmente c.t. della nazionale slovacca, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport: “Mi chiama Hamsik, con il quale ho lavorato a Napoli, e mi fa: ti piacerebbe parlare con la Federazione Slovacca? Mi sono preso un paio d’ore e dopo due giorni ero a Bratislava. Lobotka? Giocatore e persona straordinaria. Il Napoli, e Giuntoli e Spalletti principalmente, ci hanno creduto anche quando non brillava. Non era semplice aspettarlo, lo hanno fatto perchè erano consapevoli delle sue qualità. E hanno avuto ragione. Spalletti? Un fiume di calcio, con il quale poi ti soffermi a parlare anche di altro. Un innovatore da sempre, la sua Roma, e gliel’ho detto ha raggiunto vette di spettacolarità impressionanti. Ma ho il sospetto che adesso si stia superando. Vedo giocarli, come l’altra sera, ed è allegria, spensieratezza e organizzazione. E’ la squadra più bella d’Europa. Vanno applauditi tutti, De Laurentiis, Giuntoli, l’area tecnica e Spalletti. Possono andare anche oltre quel Napoli dei 91 punti”.