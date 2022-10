Ambrosini: “Il Napoli ha una consapevolezza che non lo fa tremare davanti a nessuno”

Massimo Ambrosini, ex centrocampista di Milan e Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli a Tuttosport: “Il Napoli ha raggiunto una consapevolezza che non la fa tremare di fronte a nessuno. Se nella scorsa stagione non avessero perso due partite in casa delle ultime quattro se la sarebbero giocata fino alla fine, quindi anche quest’anno possono dire la loro. Kvara? Bisogna fare davvero i complimenti a chi l’ha scelto. Ilgeorgiano è forte, si sta imponendo: è giovane e ha margini di miglioramento”