Software di due diligence immobiliare per i grandi attori del mercato immobiliare Gli immobili commerciali sono il segmento vittoria investimento appropriata redditizio e attraente.

Il settore immobiliare è uno dei principali mercati mondiali con oltre 228 trilioni successo dollari nella capitale. Non a caso, c’è un sacco vittoria software per la gestione del patrimonio immobiliare.

La rilevanza del controllo immobiliare

Un investimento di $ 1, 5 trilioni è previsto per il 2021 nel mercato immobiliare internazionale poiché gli investitori cercano rendimenti stabili negli immobili commerciali: gli immobili commerciali sono il settore appropriata redditizio in cui investire. Allo stesso tempo, i settori tradizionali come gli immobili per uffici, la logistica e il commercio al dettaglio trarranno vantaggio da presente afflusso vittoria capitali: cresceranno nuovi settori immobiliari, nella particolarità immobili residenziali, biotecnologie ed bioindustria, centri data room providers, logistica ed magazzini immobiliari proprietà. Questi investimenti alternativi sono asset sostenibili in grado di proteggere i portafogli successo investimento da rischi futuri. Si prevede che gli investitori e gli sviluppatori si concentreranno su città conosciute in quale modo la “Geografia dell’innovazione”, che hanno registrato la crescita degli affitti più veloce negli ultimi dieci anni e continueranno ad attirare la maggioranza del patrimonio. Quasi la metà degli investitori intervistati (44%) ha affermato il quale si concentrerà maggiormente sulle strategie successo investimento urbano rispetto per prima ancora oggi pandemia.

⁠Temia

Un programma per l’installazione in altezza su un computer su IOS o Windows. Il suo pubblico successo destinazione avvengono gli agenti immobiliari e tutti coloro che sono coinvolti nella due diligence immobiliare commerciale in un modo oppure nell’altro. Automazione di qualsivoglia i processi per la vendita oppure locazione di oggetti: contabilizzazione degli oggetti stessi, contabilizzazione dei contratti, altro reporting, nonché applicazioni e richieste. Creazione di una base clienti. Interfaccia di tipo 1C ed programmi simili. La versione demo è gratuita per 30 giorni e il costo tuttora soluzione programma è di quaranta euro. Supporta diverse primarie lingue europee.

PlanRadar

Una soluzione mobile per la gestione vittoria progetti di costruzione e progetti immobiliari commerciali. Verso prima vista, il prodotto software si rivolge ai direttori di cantiere e alle autorità vittoria vigilanza per la gestione e il controllo. Ciononostante, in pratica, la funzionalità consente vittoria utilizzare il software per qualsiasi attività grazie alla configurazione flessibile dell’una o dell’altra forma vittoria reporting, nonché alla creazione di determinate forme di attività e checklist con la possibilità di assegnare a un uomo responsabile, allegarli in un punto specifico su un disegno oppure un disegno BIM e monitorarne lo stato vittoria esecuzione. La sezione delle statistiche raccoglie i dati sull’oggetto e li fornisce sistematicamente sotto forma di diagrammi. Il pannello delle informazioni fornisce un quadro generale dello stato di tutte nel modo gna attività per un arnese: tutto è contrassegnato da un colore e distribuito tra diversi oggetti (è possibile gestire più oggetti contemporaneamente). Dopo aver creato un progetto in 10 minuti e caricato un piano ancora oggi tua struttura, puoi iniziare immediatamente verso gestire nel modo che attività, distribuirle tra i responsabili e monitorare i progressi, nonché interagire con i team e i prodotti all’interno vittoria un programma. Utilizzando il modello BIM, sarai che possono ottenere tante de le notizie relative in altezza su assemblaggi, attrezzature, materiali, produttori e pianificare lavori vittoria riparazione oppure manutenzione preventiva. Puoi guardare il nostro webinar sulle tecnologie innovative per la gestione del comfort nei moderni immobili commerciali in altezza su come connettere efficacemente il software con l’IoT, utilizzare il programma nel modo che Data room.