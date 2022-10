Sosta mondiali, Napoli in Turchia: Spalletti da l’ok

La sosta per i mondiali potrebbe mettere in difficoltà i club, per cui molti di loro stanno correndo ai ripari cercando di organizzare delle attività per tutti i calciatori che non saranno impegnati con le rispettive nazionali.

Tra questo il Napoli che, come riportato da La Repubblica, starebbe organizzando un vero e proprio ritiro in Turchia, ad Antalya. I calciatori azzurri dovrebbero andare ì per due settimane dopo che, dall’idea di Spalletti, gli sarà stata concessa una settimana di riposo.

Dal 20 novembre si ritroverebbero in ritiro e, considerando che anche molti altri club stanno individuando questa opzione, sono in programma diverse amichevoli anche contro avversai di livello.