La Repubblica, Napoli: rinnovo più aumento per Rrahmani

L’infortunio di Amir Rrahmani è una brutta notizia per Luciano Spalletti. Per il difensore classe 1994 è stata riscontrata una lesione dell’adduttore sinistro, che costringerà il kosovaro ad uno stop di almeno un mese.

Nonostante ciò, come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, la società azzurra è al lavoro per rinnovare il suo contratto.

Aurelio De Laurentiis è molto soddisfatto delle prestazioni di Rrahmani, motivo per il quale le parti sono al lavoro per un rinnovo fino al 2027 con un adeguamento sullo stipendio, come premio per le stime prestazioni del difensore.