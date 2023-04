Spalletti a Dazn: “Ecco cosa è successo con Maldini, troppi errori per il nostro livello”

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Milan-Napoli. Ecco le sue parole:

“Il Milan è partito forte e ha sfruttato tutte le occasioni che gli abbiamo concesso. Noi abbiamo fatto una prestazione sotto al nostro livello. La grande disponibilità dei nostri ragazzi ci ha portato ad allungarci per tentare di riprendere la partita concedendo spazi agli avversari.

Spesso abbiamo forzato il gioco senza quella qualità nella costruzione iniziale. Abbiamo sbagliato troppo per il nostro livello.

Sicuramente la sosta ha influenzato un po’ questa prestazione. I calciatori tornano un po’ stanchi, ma è successo sicuramente anche a loro. Il Milan comunque ha fatto una grande prestazione e noi non abbiamo mantenuto il livello.

Forse noi siamo stati un po’ più sfortunati. Olivera e Osimhen sono tornati con problemi.

Cosa cambia adesso? Cambia che adesso ci sarà qualcuno in più che non ci darà per favoriti in Champions League. Con Maldini non è successo niente. Io stavo rientrando nello spogliatoio chiedendo chiarimenti all’arbitro dell’ammonizione di Lobotka, e lui è passato sbracciando come a voler dire che mi lamento sempre. Mi parlava sopra, mi ha dato fastidio e glie l’ho detto. Da parte mia è tutto a posto, anzi”.