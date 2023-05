Spalletti a Dazn: “Napoli abituato a programmare e, se c’è bisogno, a cambiare qualcosa”

Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni diDazn al termine diMonza-Napoli, vinta 2-0 dai lombardi. Ecco le sue parole:

“La nostra qualità, di tenere palla e di mettersi nella metà campo avversaria oggi non è riuscita. C’è stata poca qualità nel gioco, se siamo costretti a dover rincorrere troppo spesso, diventa il contrario di quello che sappiamo fare e ci troviamo in difficoltà.

Un po’ di fastidio c’è sempre, dipende da come sei tu. Non è che sei un professionista perchè ti pagano, lo sei perchè cerchi sempre l’obiettivo. E’ l’autodisciplina che determina la professionalità. Questa settimana i ragazzi si sono allenati bene, oggi è successo quello che non doveva succedere. Facciamo i complimenti agli avversari in ogni caso.

Kvara uomo squadra? Sa fare quella cosa lì molto bene, bisogna che migliori in alcune cose con i compagni. Se si posiziona bene aiuta anche i compagni nel gioco. Si vede che quando ha la palla gli altri lo temono e crea pericoli perchè libera i compagni.

Come si gestisce il tempo? Le società come il Napoli sono abituate a programmare, anche se oggi bisogna essere pronti a cambiare tutto tempestivamente. Bisogna essere bravi ad organizzare la propria vita quotidiana. Napoli ha dimostrato di essere attrezzato per cambiare la squadra, già l’anno scorso ha sostituito diversi giocatori. Ci sono calciatori nell’ mirino che se c0è bisogno si va a prendere”.